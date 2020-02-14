Глава Госсовета Крыма оценил перспективы проведения саммита «пятерки» Совбеза ООН на полуострове

В Ливадийском дворце в Крыму 13 и 14 февраля проходит Международная научная конференция «Ялта 1945: уроки истории». Участниками мероприятия стали представители Совета Федерации, Госсовета Республики Крым, Ливадийского дворца-музея, Фонда исторической перспективы и Ассоциации народов Европы.

Во время прошедших во дворце пленарных заседаний председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что предложенный президентом РФ Владимиром Путиным саммит «пятерки» Совбеза ООН не сможет пройти на территории полуострова. По его словам, это маловероятно.

«Но не все еще готовы признать политическую реальность, согласиться с историческим выбором крымчан - над этим нам еще предстоит поработать. Но уже сейчас Крым может и должен стать площадкой активного научного поиска основ и принципов более справедливого и устойчивого мироустройства», - заявил Константинов.

Он также отметил, что встреча мировых лидеров в Крыму может быть рассмотрена как стремление к недопущению пересмотров итогов Второй Мировой войны. Константинов заявил, что необходимость перезагрузки послевоенного мироустройства ощущается все яснее, но при этом необходимо не допустить ревизии итогов этой войны.