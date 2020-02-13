В Санкт-Петербурге юнармейцы провели акцию в поддержку проекта «Дорога памяти»

Юнармейцы решили помочь в развитии проекта «Дорога памяти». В Санкт-Петербурге ребята скачали логотип акции и распечатали его, а затем раздали листовки друзьям и знакомым, чтобы каждый узнал об акции и осознал необходимость своего участия в ней.

На сайт «Дороги памяти» теперь можно попасть через сайт «Юнармии». Данные обновляются постоянно, собирается настоящая народная летопись Победы. Лидер движения, Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко подчеркнул, что именно всепоглощающее участие неравнодушных людей и сохраняет то важное, что связано с историей Великой Отечественной войны.

Пункты сбора и обработки информации открываются по всей России. Тем, у кого нет возможности самостоятельно отсканировать фотографию или внести данные, помогут волонтеры.

Юнармейцы уверены, что личный пример работает безотказно, поэтому решили «задать импульс» и запустить реакцию вовлеченности.

При этом, даже если не сохранилось фотографий и памятных материалов, для создания странички бойца будет достаточно его личных данных - имени, фамилии и года рождения, если он известен. Остальная доступная информация подгрузится из архивов Министерства обороны РФ.