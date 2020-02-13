«Своего не отдадим»: экс-министр юстиции СССР об идее закрепить неотчуждаемость территорий в Конституции

Ветеран Великой Отечественной войны и бывший министр юстиции СССР Борис Кравцов поделился со «Звездой» своим мнением касательно необходимости законодательного закрепления невозможности отчуждения российских территорий. На этот счет у мужчины простое мнение.

«Нас так воспитывали: нам чужой земли не надо, но и своей мы никому не отдадим. Это предложение верное, предложение патриота. И я бы внес такое предложение, если бы мне предоставили слово», - заявил Кравцов.

Во время оглашения своего предложения на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным актер Владимир Машков привел в пример Крым и Калининград. Кравцов подчеркнул, что вопрос принадлежности данных территорий исторически не был дискуссионным.

«Насколько мне известно, пока еще никто не покушался на территорию, которую мы называем Калининградской областью. Мы ее получили в результате победы. Много разговоров о Крыме - он тоже исконно русская земля, и застроена она была русскими царями, и воевали там русские люди. Нет сомнений, что это земля «не наша», она - наша», - заявил ветеран.

Напомним, Народный артист Владимир Машков выступил с предложением о закреплении в Конституции невозможности отчуждения территорий РФ после того, как в зарубежной прессе ему встретились статьи о том, что для Европы откроется «окно возможностей» для этого после того, как президент РФ Владимир Путин покинет свой пост.