Пентагон анонсировал начало испытаний гиперзвукового оружия

Министерство обороны Соединенных Штатов приступит к активному испытанию гиперзвукового оружия в 2020 году. Об этом сообщил глава стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард.

«Пентагон начинает активно проводить летные испытания во многих областях и готовит промышленную базу для производства гиперзвуковых систем», - отметил Ричард.

Он добавил, что текущий год является ключевым для разработки этого вида оружия.

«Его создание поможет обеспечить постоянное и видимое присутствие, нацеленное на воздействие на поведение противника на всех этапах конфликта без пересечения ядерного порога», - сказал представитель Пентагона.

Также, по его словам, гиперзвуковые системы смогут обеспечить эффективное сдерживание противника.

Несколько дней назад сообщалось, что Вашингтон приостановил один из двух проектов по разработке гиперзвуковой ракеты, решив сосредоточить внимание на создании гиперзвукового комплекса «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования».

На прошлой неделе Белый дом выступил с предложением заложить в бюджет на 2021 финансовый год 3,2 миллиарда долларов на разработку этого вида оружия.