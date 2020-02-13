«Есть хорошая русская поговорка»: ветеран Войны о предложении закрепить в Конституции неотчуждаемость земель РФ

Ветеран Великой Отечественной войны, 94-летний адмирал Свет Турунов прокомментировал «Звезде» предложение Народного артиста РФ Владимира Машкова о конституционном закреплении невозможности отчуждения территорий России. По словам бывшего помощника министра обороны СССР и члена «Клуба адмиралов», как таковой вопрос о потенциальном отчуждении вызывает только удивление.

«Это всеми признанные границы России, признанные всеми международными соглашениями и документами, и по линии ООН, и по линиям европейским. Единственный спорный вопрос ставит Япония по ряду островов, но этот вопрос тянется с середины прошлого века. Он однозначно с нашей стороны был сформулирован, что эти территории принадлежат нам в соответствии с договором 1945 года, и что постановка этих вопросов не имеет смысла. И этой линии мы придерживаемся и придерживались постоянно», - сказал ветеран.

Турунов отметил, что в прошлом страны, в настоящий момент занимающие русофобскую позицию, никогда не были самостоятельными.

«В XVII веке Литва была более менее самостоятельной, а Латвия и Эстония были губерниями России, так же, как и Финляндия», - заявил адмирал.

Таким образом, для Турунова вопрос о необходимости законодательного закрепления не стоит, так как, по его мнению, никто не станет нарушать признанные мировой общественностью границы территорий.

«Знаете, есть хорошая русская поговорка: на чужой роток не накинешь платок. Поэтому мало ли, кто что хочет», - подытожил адмирал.

Напомним, предложение было внесено Машковым после того, как в зарубежной прессе ему встретились статьи о том, что для Европы откроется «окно возможностей» по отчуждению российских территорий после того, как президент РФ Владимир Путин покинет свой пост.