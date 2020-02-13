Евкуров вручил главе Ростовской области грамоту за содействие ВС РФ

Заместитель министра обороны России, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров вручил губернатору Ростовской области Василию Голубеву грамоту.

«За содействие в проведении оперативно-мобилизационного сбора руководящего состава Вооруженных Сил Российской Федерации», - заявил Евкуров в ходе встречи в администрации Ростовской области.

Грамота вручена от имени начальника Генерального штаба ВС РФ - первого заместителя министра обороны, генерала армии Валерия Герасимова.

Открытие ОМС состоялось во вторник, 11 февраля. Тогда глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что при решении оборонительных задач большое внимание будет уделено совершенствованию методов работы органов военного управления и организации их взаимодействия с администрациями субъектов России.

Шойгу подчеркнул, что это позволит более качественно подготовиться к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020». Оно пройдет в сентябре в Южном военном округе.