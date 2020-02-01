В ЕС рассказали об отношениях с Британией после Brexit

В ЕС сожалеют о решении Британии покинуть объединение. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, отметив, что Соединенное Королевство останется ключевым партнером для союза.

«Сегодня Великобритания покидает Европейский Союз и становится третьей страной. Несмотря на то, что мы сожалеем о решении Соединенного Королевства, мы полностью уважаем этот выбор и готовы двигаться вперед. Великобритания останется ключевым партнером для ЕС», - приводит РИА Новости текст заявления Борреля.

Великобритания в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) официально вышла из Евросоюза, несмотря на то, что среди граждан страны нет единого мнения по поводу Brexit. Так, и без того сепаратистски настроенные Шотландия и Северная Ирландия уже всерьез заговорили о желании покинуть состав Соединенного Королевства.

Выход Британии из ЕС не мог остаться незамеченным в России. Сенатор Константин Косачев высказал мнение, что после Brexit отношения Москвы и Лондона получили шанс на улучшение.