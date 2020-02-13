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Бронетанковое сердце: военнослужащий сделал своей девушке необычное предложение

Иван Линдеманн
20:46 13.02.2020
Возлюбленная лейтенанта не смогла устоять и ответила: «Да».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Предложение руки и сердца при поддержке экипажей боевых машин сделал лейтенант Таманской дивизии своей возлюбленной. Произошло все на подмосковном полигоне Алабино.

«Мы с тобой очень давно вместе, пережили расстояние и время, поэтому выходи за меня?» - спрашивает лейтенант.

В окружении танков Т-72Б3, которые выстроились вокруг молодых людей в форме сердца, усомниться в серьезности намерений командира взвода было просто невозможно.

«Да», - ответила девушка.

Такого масштабного предложения еще не делал никто. Не исключено, что сама свадьба пройдет во время «Танкового биатлона» этим летом.

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