Бронетанковое сердце: военнослужащий сделал своей девушке необычное предложение
Возлюбленная лейтенанта не смогла устоять и ответила: «Да».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Предложение руки и сердца при поддержке экипажей боевых машин сделал лейтенант Таманской дивизии своей возлюбленной. Произошло все на подмосковном полигоне Алабино.
«Мы с тобой очень давно вместе, пережили расстояние и время, поэтому выходи за меня?» - спрашивает лейтенант.
В окружении танков Т-72Б3, которые выстроились вокруг молодых людей в форме сердца, усомниться в серьезности намерений командира взвода было просто невозможно.
«Да», - ответила девушка.
Такого масштабного предложения еще не делал никто. Не исключено, что сама свадьба пройдет во время «Танкового биатлона» этим летом.