Путин одобрил предложение Машкова о закреплении в Конституции невозможности отчуждения территорий РФ

Поправки в Конституцию обсуждают не только в правительстве, но и во всей стране. Предложений, поступающих от граждан и организаций, уже свыше пятисот, и прием продолжается. Во время встречи президента России Владимира Путина с членами рабочей группы по поправкам, он отметил необходимость точных формулировок и преемственности основного закона страны.

«Чрезвычайно важно выверить каждое слово, каждую букву», - заявил российский лидер.

Он также призвал ответить на вызовы сегодняшнего времени. По словам президента, в начале 90-х законы принимались, но уверенности в их исполнении не было. Теперь ресурсы есть, поэтому социальные гарантии необходимо зафиксировать в Конституции РФ.

«Мы ничего не должны потерять из того, что нарабатывается рабочей группой. Все нужно будет учесть и сформировать, допустим, несколько кейсов для дальнейшей работы», - заявил Путин.

Общероссийское голосование планируется провести в будний день, сделав его выходным. Процедура должна стать максимально прозрачной. По словам президента, важно, чтобы закон о поправках вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования.

Предложения вносили в том числе и присутствующие. Одним из них был Народный артист России Владимир Машков. Он выступил с предложением конституционно закрепить невозможность отчуждения территорий России.

«В иностранной прессе, особенно рядом с пограничными территориями, проскакивают слова, что пока Путин президент, “мы ничего не сможем сделать”, но после этого откроется “окно возможностей” для того, чтобы забрать, допустим, Курильские острова, Крым или даже Калининград», - заявил артист.

Путин одобрил идею, отметив, что переговоры в данной области уже ведутся.

Все поправки предстоит утвердить Госдуме и Совфеду. После подписания президентом их вынесут на всероссийское голосование. ЦИК вскоре соберет представителей региональных избиркомов для обсуждения организации плебисцита.