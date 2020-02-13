«За что-нибудь посадим»: бывший политзаключенный Украины рассказал об угрозах со стороны СБУ

Бывший украинский политзаключенный, правозащитник Евгений Мефедов оказался в тюрьме на два года за возложение цветов советским воинам. В студии «Открытого эфира» он рассказал, как происходило его задержание.

«Я был задержан после эвакуации из Дома профсоюзов - прямо из реанимации. Сперва меня обвиняли по каким-то массовым беспорядкам на улице Греческой, где меня даже не было физически. В 2017 году меня и других людей оправдали, и чтобы нас хоть как-то содержать под стражей вспомнили о том, что мы клали когда-то цветы и отправили в город Николаев. По этому обвинению было сразу три статьи - посягательство на конституционный строй, попытка изменить границы, а также попытка организовать массовые беспорядки, за которые нас оправдали. На Украине против меня возбуждали много дел, но все дела распались», - вспомнил Мефедов.

Сейчас бывший политзаключенный находится на Украине в розыске. Возвращаться на родину он не собирается.

«Когда меня вывозили на обмен, мне сотрудники СБУ прямо сказали, что если еще раз увидят меня на территории Украины, за что-нибудь, да посадят», - рассказал Мефедов.

По мнению Мефедова, ситуация с заключением под стражу неугодных Киеву людей будет только усугубляться, если в стране вступит в силу предложенный ранее законопроект, согласно которому любой несогласный с киевской властью будет объявляться военным преступником.

Как пояснил бывший украинский политзаключенный, под этот законопроект могут подпасть и те, кто поддерживает самопровозглашенные республики, а это уже напрямую противоречит Минским соглашениям.