СМИ: задержана мать, бросившая ребенка в подземном переходе в Москве

Сотрудники полиции задержали женщину, которая бросила младенца около подземного перехода у станции метро «Парк Победы» в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Это 29-летняя приезжая из одной из стран СНГ, добавила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«В ближайшее время она будет доставлена в подразделение ведомства для проведения допроса в качестве подозреваемой, а также иных необходимых следственных действий», - подчеркнула Иванова.

Двухмесячного мальчика нашли в среду, 12 февраля, в снегу, недалеко от подземного перехода. Сотрудник метрополитена, который первым увидел завернутого в одеяло ребенка, незамедлительно вызвал полицию.

Ситуацию под личный контроль взяла уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации Анна Кузнецова.