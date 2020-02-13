Путин принял отставку губернатора Калужской области
Временно исполняющим обязанности назначен Владислав Шапша.
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Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности вместо него назначен Владислав Шапша.
«Назначить Шапшу Владислава Валерьевича временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Калужской области», - значится в соответствующем указе главы государства.
Ранее глава государства назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности главы Пермского края. Назначение прошло в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Максима Решетникова.