Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с турецким коллегой обстановку в Идлибской зоне деэскалации
Стороны коснулись актуальных вопросов двусторонней повестки дня военных ведомств России и Турции.
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Глава Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с турецким коллегой Яшаром Гюлером.
В ходе беседы стороны обсудили особо актуальные вопросы двусторонней повестки дня военных ведомств России и Турции.
В частности, Герасимов и Гюлер коснулись обстановки в Сирийской Арабской Республике. Стороны обсудили обстановку в Идлибской зоне деэскалации и варианты ее урегулирования.