Кремль пополнил мультимедийный альбом с фотографиями президента

Мультимедийный альбом фотографий и видеороликов на официальном сайте президента России Владимира Путина пополнился новыми снимками.

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Проект «Путин. 20 лет» приурочен к годовщине событий 31 декабря 1999 года, когда первый российский лидер Борис Ельцин заявил о своей отставке и передал полномочия по управлению государством Владимиру Путину, который потом победил на выборах в первом туре.

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На сайте Кремля представлены более трех тысяч фотографий и трехсот видеосюжетов о работе российского президента. На снимках фотографов и видеографов уникальные моменты с самых значимых встреч и переговоров.

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Особо ценны фотографии на которых глава российского государства запечатлен в неформальной обстановке. Ознакомиться с архивом может любой желающий.

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