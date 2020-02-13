Кремль пополнил мультимедийный альбом с фотографиями президента
На сайте Кремля представлены более трех тысяч фотографий и трехсот видеосюжетов о работе Владимира Путина.
© Фото: 20.kremlin.ru
Мультимедийный альбом фотографий и видеороликов на официальном сайте президента России Владимира Путина пополнился новыми снимками.
Проект «Путин. 20 лет» приурочен к годовщине событий 31 декабря 1999 года, когда первый российский лидер Борис Ельцин заявил о своей отставке и передал полномочия по управлению государством Владимиру Путину, который потом победил на выборах в первом туре.
На сайте Кремля представлены более трех тысяч фотографий и трехсот видеосюжетов о работе российского президента. На снимках фотографов и видеографов уникальные моменты с самых значимых встреч и переговоров.
Особо ценны фотографии на которых глава российского государства запечатлен в неформальной обстановке. Ознакомиться с архивом может любой желающий.