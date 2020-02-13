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«Глоток свежего воздуха»: глава МИД ЛНР о реакции жителей Донбасса на упрощение получения гражданства РФ

Лина Давыдова
23:15 13.02.2020
Упрощение получения гражданства России было необходимо практически всем жителям Донбасса. Об этом рассказал Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской Народной Республики Владислав Дейнего.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Администрации города Луганска

Экономическая блокада Киева накладывает отпечаток на экономику Донбасса, но большая часть людей, проживающих не на линии разграничения, возвращается к прежней жизни. Об этом в интервью рассказал Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской Народной Республики Владислав Дейнего.

«По большей части это самая обычная мирная жизнь. К сожалению, экономика работает не настолько эффективно, как нам хотелось бы, и над этим нужно еще работать. Вузы получают аккредитацию сейчас, предприятия продолжают работать, но, к сожалению, не все, к сожалению, не в тех объемах, как это было до войны. Экономическая блокада со стороны Украины, естественно, накладывает отпечаток на экономику Донбасса. Тем не менее, в большей части люди уже привыкли к тому положению в котором они живут», - отметил Дейнего в программе «Между тем».

С одной стороны, жители Донбасса сталкиваются с проблемами, которые создает Киев. Но с другой, люди ощущают серьезную поддержку от  России. Так, очень востребованным оказался указ Владимира Путина об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ.

«Есть ограничения, связанные с теми проблемами, которые создает для нас Украина, но тем не менее есть очень серьезная поддержка от Российской Федерации. Прежде всего, это указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства. Вы даже не представляете, насколько это востребовано у нас. Люди вдохнули свежий глоток воздуха, когда был подписан этот указ. Выстроились огромнейшие очереди буквально сразу же, потому что это необходимо практически всем. Процесс идет, выдача паспортов идет», - рассказал Дейнего.

Пока к мирной жизни вернуться не могут люди, живущие вдоль линии разграничения. Регулярно их дома подвергаются обстрелам.

«Жители, живущие вдоль линии разграничения, живут практически вдоль линии фронта. Они каждый день слышат обстрелы, через день прилетает по их домам. Этот процесс затянулся, и для них война продолжается с 2014 года. К сожалению, эту проблему решить пока не удается», - объяснил Дейнего.

Владимир Путин подписал указ об об упрощенном порядке выдачи российского гражданства жителям Луганской и Донецкой народных республик 24 апреля 2019 года. На получение паспортов РФ также могут претендовать украинцы, проживающие на всей территории Луганской и Донецкой областей.

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