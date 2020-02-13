«Чувствовала себя беспомощно»: сбежавшая с подозрением на коронавирус пациентка объяснила поступок

На Аллу Ильину, сбежавшую из больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус, повторно подали в суд. Административный иск главного государственного врача города зарегистрировал Петроградский районный суд. Несколько дней назад подобный иск из-за неверной подсудности отклонил Куйбышевский суд.

Инцидент с Ильиной произошел 7 февраля. После того, как у нее, по словам главного санитарного врача Петербурга, выявили симптомы острого респираторного заболевания, не исключающего новый тип коронавируса, пациентка самовольно покинула больницу.

«Я не понимаю, почему меня принудительно держали. В Конституции есть такое понятие как свобода. И я на себе прочувствовала - это очень важно. Я себя чувствовала беспомощно и бесправно», - рассказала Ильина «Звезде».

Она поделилась, что во время нахождения в клинике у нее произошел нервный срыв.

«Я пыталась связаться хоть с кем-нибудь из руководства - с главным врачом, с начмедом - чтобы мне хотя бы объяснили, почему я должна находиться в изоляции 14 дней», - отметила сбежавшая пациентка.

По словам ее адвоката, оснований для принудительной госпитализации Ильиной не имелось - ее лечение возможно и на дому.

«Медики по договоренности с Аллой могут приезжать хоть два раза в день - утром и вечером. Мерить у нее температуру, брать анализы и убеждаться в том, что она не носитель данного вируса», - рассказал «Звезде» Виталий Черкасов.

По последний данным, от новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в китайской провинции Хубэй, скончались более 1300 человек, заражены свыше 60 тысяч.