Глава МИД ЛНР объяснил, почему Трамп отказался от идеи прекратить финансирование Киева

Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего прокомментировал проект бюджета США на 2021 финансовый год, в котором предлагается оставить помощь Украине в сфере безопасности на нынешнем уровне.

«На каком-то этапе Трамп сказал, что прекращает помощь Украине. Но это длилось буквально несколько часов. Он же коммерсант. С его точки зрения это было разумное решение. Украина не способствовала его становлению как президента. Там конфликт произошел в связи с очередными попытками получить доказательство коррупции в отношении Байдена - его основного конкурента на предстоящих выборах. И вот раз они не способствуют, то он прекращает их субсидировать. Но как только он это сказал, поднялась очередная волна противодействий», - высказал свое мнение Дейнего в программе «Между тем».

Недавно Белый дом представил проект бюджета на 2021 финансовый год, который стартует с 1 октября. Размер бюджета $4,8 триллиона. Администрация США предложила сократить программы социальной защиты и увеличить расходы на оборону. В том же в проекте бюджета говорится о сокращении на 21% иностранной помощи - за исключением Украины. Поддержку Киеву Белый дом предложил оставить на прежнем уровне.