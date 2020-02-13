Мать петрозаводской школьницы рассказала о реакции директора на видео конфликта

Мать петрозаводской школьницы, которой директор сделал нелицеприятные замечания по поводу внешнего вида, рассказала «Звезде», как случился данный инцидент, и о том, как в нем себя повели стороны.

Олеся Кондратьева заявила, что весь конфликт разросся после того, как ее дочь заступилась за свою одноклассницу, повздорившую с преподавателем. Девочек вызвали к директору, которая вскоре отпустила одну из девочек, а со второй решила провести воспитательную беседу по поводу ее внешнего вида.

«На видео слышно, как с ней разговаривает директор, как звонят мне. Когда директор позвонила, она разговаривала на высоких тонах и в приказном порядке потребовала приехать в школу. Она угрожала, что если я не приеду, то приеду потом уже с полицией», - рассказала женщина.

Она приехала в школу на следующий день. Там ее уже ждали директор и несколько учителей, которые совместно начали жаловаться матери на ее дочь.

«Они не знали, что существует видео. На то, что ребенок заступился за свою подругу, сказали, что это вранье и продолжили давить», - поделилась Олеся.

Она рассказала, что как только ушли учителя и остался один директор, она продолжила выслушивать оскорбления в адрес своей дочери.

«Я все выслушала, и, когда мне дали слово, я сказала, что есть видео, и что я все видела и слышала. Директор заплакала и у нее задрожали руки. Все, что она могла сказать - “я прошу прощения”», - заявила Кондратьева.

По словам матери, она не давала огласки случившемуся, потому что ее дочь перестали трогать и ей нужно было спокойно доучиться.

Напомним, в опубликованном в Сети видео инцидента слышно, как директор позволяет себе нелицеприятные слова в адрес восьмиклассницы. По словам матери школьницы, инцидент произошел в 2018 году, но она не придавала ему огласки. К настоящему моменту школьница уже перешла в другое учебное заведение.