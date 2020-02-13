Легендарный танк Т-34 обнаружили поисковики под Белгородом
Чтобы извлечь фрагмент боевой машины из грунта, пришлось привлечь подъемный кран.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Белгородские поисковики во время подъема из земли останков без вести пропавших солдат обнаружили башню легендарного танка Т-34.
Предположительно в танк попал вражеский снаряд, башня оторвалась от корпуса. После реставрации из нее хотят сделать памятник.
T-34 — советский средний танк периода Великой Отечественной войны, выпускался серийно с 1940 года. В течение 1942—1947 годов — основной танк РККА и ВС СССР. Являлся основным танком РККА до первой половины 1944 года, до поступления в войска его модификации Т-34-85.