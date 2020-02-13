В Минпромторге назвали дату начала продаж мотоциклов Aurus

Серийное производство и продажи мотоциклов Aurus начнутся в 2022-2023 годах. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Нам нужно примерно пару лет, чтобы запустить в серийное производство. Мотоцикл гораздо проще с точки зрения запуска производства», - отметил Мантуров.

При этом, он уточнил, что автомобили Aurus запустят в серийное производство уже в 2021 году. Их будут собирать на заводе Ford Sollers в городе Елабуге, который находится в Татарстане. До этого они в маленьких объемах будут производиться на предприятии ФГУП НАМИ. Мощность этого предприятия ограничена на уровне порядка 200 таких машин в год.

Напомним, Aurus - название семейства автомобилей класса «люкс». Они предназначены для первых лиц государства.