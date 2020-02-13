США ввели санкции против трех российских организаций

Соединенные Штаты ввели санкции против трех организаций из России. В Годепартаменте США уточнили, что это связано с законом о нераспространении оружия массового уничтожения.

Под ограничительные меры попали «Кумертауское авиационное производственное предприятие», военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» и «Конструкторское бюро приборостроения».

Эти компании, по версии Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

В документе, опубликованном в сборнике официальных документов американского правительства, уточняется, что решение вступило в силу еще 3 февраля. Санкции будут действовать в течение двух лет, но их могут отменить или сократить по решению госсекретаря Майка Помпео.

Кроме того, в этот же санкционный список попали несколько китайских компаний.





