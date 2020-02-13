Путин согласился с идеей закрепить в Конституции ответственное отношение к животным
С предложением выступил спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков; президент одобрил инициативу и назвал ее хорошей.
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Президент России Владимир Путин согласился с идеей о конституционном закреплении ответственного обращения к животным и сохранения природного ресурса.
Идею выдвинул спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков. Он предложил внести в Конституцию пункт о сохранении живого природного ресурса страны. Путину идея понравилась, он назвал ее хорошей.
«Надо подумать, как это прописать и где это сделать. Сама по себе идея охраны природы становится одной из центральных в современном мире вообще и в нашей стране», - сказал Путин.
Ранее глава государства подарил щенка ретривера школьнице из Обнинска. В региональном правительстве сообщили, что общение с животным поможет ей в рекомендованной специалистами терапии.