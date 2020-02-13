Facebook оштрафован на 4 млн рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Facebook на четыре миллиона рублей за отказ переносить в Россию серверы с данными пользователей.

Оплатить назначенную сумму нужно в течение 60 дней с момента вступления решения в силу. При этом компания может это сделать частями или попросить об отсрочке. Ранее аналогичное решение суд вынес в отношении Twitter.

Ровскомнадзор завел административное дело в отношении американских компаний в конце января 2020 года. А в конце 2019 президент Росси Владимир Путин подписал закон, который вводит многомилионные штрафы за отказ предприятий хранить данные российских пользователей на территории нашей страны.