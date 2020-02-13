Путин: Совфед в будущем может получить полномочия по утверждению глав силовых ведомств

Президент России Владимир Путин считает, что на первом этапе достаточно включить в Конституцию РФ поправку о проведении консультаций с Советом Федерации при назначении руководителей силовых ведомств, но не исключил, что в будущем верхняя палата сможет их утверждать.

«Я вас уверяю, в этом есть смысл, на мой взгляд. Поэтому на первом этапе, мне кажется, что этого достаточно (проведение консультаций с Совфедом перед назначением руководителей силовых ведомств - прим. ред.)», - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

В то же время, президент не исключил возможности перехода к более жесткому регулированию при приведении этих должностных лиц к своим служебным обязанностям, «вплоть до утверждения».

Также президент заявил, что не уверен в необходимости отражения в конституции РФ ядерного статуса страны. По его словам, в будущем на смену ядерному оружию могут прийти вооружения на новых физических принципах.