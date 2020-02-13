Путин заявил, что попытки переписать историю имеют определенный подтекст
По словам президента, они рассчитаны не на сегодняшний, а на завтрашний день.
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Попытки отдельных стран переписать историю Второй мировой войны вредны и, конечно, имеют определенный подтекст. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
«Они рассчитаны не на сегодняшний, а на завтрашний день, это очевидный факт», - отметил президент.
Кроме того, Путин назвал хорошей идею закрепить в Конституции статус России как страны-победительницы во Второй мировой войне.