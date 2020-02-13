Путин заявил, что попытки переписать историю имеют определенный подтекст

Попытки отдельных стран переписать историю Второй мировой войны вредны и, конечно, имеют определенный подтекст. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

«Они рассчитаны не на сегодняшний, а на завтрашний день, это очевидный факт», - отметил президент.

Кроме того, Путин назвал хорошей идею закрепить в Конституции статус России как страны-победительницы во Второй мировой войне.