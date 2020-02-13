Владимир Путин прокомментировал идею о введении нормы о гражданстве для президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что сознательно предложил ввести в Конституцию норму о гражданстве для главы государства. По его словам, это ограничит возможность занять высший пост в стране для граждан бывших республик СССР.

Об этом Владимир Путин сообщил на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны. В январе президент внес в Государственную думу соответствующий законопроект.

Нижняя палата парламента уже поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы граждан.