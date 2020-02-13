Путин заявил, что в России всегда будут понятия «мама» и «папа»

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ останутся принятые обществом исторические понятия семьи.

«Пока я президент, у нас не будет родителя номер один и родителя номер два - будет "папа" и "мама"», - обозначил российский лидер во время встречи с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию.

Ранее Путин поручил правительству продлить закон по материнскому капиталу до 2026 года. В соответствии с этим, семьям с первым ребенком предоставляется право получения материнского капитала в размере 466 617 рублей, а при рождении либо усыновлении второго ребенка данная сумма увеличивается еще на 150 тысяч рублей.