Путин заявил, что в России всегда будут понятия «мама» и «папа»
Глава государства подчеркнул, что, пока он не покинет свой пост, в отношении к семейным ценностям в стране ничего не изменится.
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Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ останутся принятые обществом исторические понятия семьи.
«Пока я президент, у нас не будет родителя номер один и родителя номер два - будет "папа" и "мама"», - обозначил российский лидер во время встречи с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию.
Ранее Путин поручил правительству продлить закон по материнскому капиталу до 2026 года. В соответствии с этим, семьям с первым ребенком предоставляется право получения материнского капитала в размере 466 617 рублей, а при рождении либо усыновлении второго ребенка данная сумма увеличивается еще на 150 тысяч рублей.