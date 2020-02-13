В ЦБ заявили о снижении ставок по ипотеке ниже 9%

В начале текущего года ипотечные ставки в России опустились ниже 9% и продолжают падать. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Ставки, последние официальные данные за декабрь, опустились до 9%, но реально в начале года они уже меньше. Мы это видим. Снижение продолжается», - отметила глава ЦБ.

Также, по словам Набиуллиной, стабильно и высокими темпами растет сектор ипотечного кредитования. А правом на ипотечные каникулы воспользовались уже 8 тысяч человек. В категорию тех, кто имеет право на такие отсрочки платежей, Центробанк предлагает включить граждан, которые проходят срочную службу в Вооруженных силах.

Напомним, 7 февраля Банк России понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6% годовых. С начала 2014 года это значение является минимальным.

В четверг, 13 февраля, премьер-министр России Михаил Мишустин согласился с тем, что ставки по ипотеке снижаются, но в целом назвал такой вид кредитования дорогим.