В России могут измениться правила перевозки багажа в поездах

Министерство транспорта России выступило с предложением изменить правила перевозки багажа в поездах. Речь идет о том, чтобы уравнять права пассажиров верхних и нижних полок. Об этом сообщается в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время пассажир, который занимает нижнюю полку, имеет преимущество при размещении ручной клади под своим местом. Тот, кто едет наверху, имеет приоритет на верхней полке.

«Пассажиры вне зависимости от занимаемого места имеют равные права на использование нижнего (либо верхнего) места для размещения ручной клади», - отмечается в документе.

Кроме того, в Минтрансе уточнили, что пассажир имеет право на бесплатный провоз не более 36 килограммов ручной клади, размер которой по сумме трех измерений не должен быть выше 180 сантиметров.

Также ведомство предложило высаживать из электричек шумных пассажиров.