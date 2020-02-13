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Путин призвал зафиксировать в Конституции индексацию пенсий

Иван Линдеманн
15:46 13.02.2020
По словам президента, не должно быть «никакой лазейки этого не делать». 
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК "Звезда"

Президент России Владимир Путин призвал зафиксировать в Конституции индексацию пенсий. По его словам, не должно быть «никакой лазейки этого не делать». 

С этой инициативой на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию выступил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

«Это могло бы звучать так: в РФ гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, индексация заработной платы, социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном Федеральным законом», - сказал Шмаков. 

Впрочем, президент уверен, что включать в Конституцию все нюансы индексации пенсий, не стоит - это можно сделать в федеральных законах. Путин отметил, что во мнениях среди специалистов есть расхождения, касающиеся того, как и что нужно отфиксировать.

«Поэтому давайте подождем, пока специалисты скажут свое окончательное слово, выработаем тогда определенный подход, но это предмет, мне кажется, регулирования все-таки на уровне закона, а не самой конституции», - заявил глава государства. 

Также президент отметил, что закон о поправках к Конституции может вступить в силу только с одобрения россиян.

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