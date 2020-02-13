В ВОЗ рассказали, когда начнут тестировать на людях вакцину от коронавируса

Для борьбы с коронавирусом разрабатывается четыре вакцины, две из которых через три-четыре месяца смогут тестировать на людях. Об этом заявила главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан на глобальном форуме для выработки мер по борьбе с вирусом COVID-19 в Женеве

«В разработке уже четыре возможные вакцины. Скорее всего, первую или вторую начнут испытывать на людях через три-четыре месяца», - сообщила Шваминатан.

Она уточнила, что готовая вакцина будет доступна через 12-18 месяцев. Пока же эксперты в рамках форума ВОЗ оговорили возможные временные рамки для определения приоритета вакцин, какую из них необходимо начать тестировать первой, передает ТАСС.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что новому типу коронавируса присвоили официальное название - COVID-19 (Сorona virus disease - 2019). Он также рассказал, что разработка вакцин - это лишь часть важной программы по исследования нового вируса.