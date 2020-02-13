Путин согласился с идеей проведения ЦИК общероссийского голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин согласился с выдвинутой рабочей группой по Конституции идеей о том, что Центральная избирательная комиссия РФ должна провести общероссийское голосование по принятию поправок в главный документ.

Глава государства также не оказался освободить россиян от работы в этот день и сделать его выходным.

Распоряжение, подтверждающее его согласие, Путин подпишет в четверг, 13 февраля. В соответствии с документом, ЦИК будут предоставлены полномочия по подготовке всенародного голосования.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас во время встречи Путина с рабочей группой предложил разработать процедуру общероссийского голосования по поправкам на базе закона о выборах президента. Глава государства подчеркнул важность прямого участия россиян в принятии поправок.