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Клишас предложил Путину разработать процедуру голосования по поправкам в Конституцию на базе закона о выборах

Лина Давыдова
15:31 13.02.2020
Соответствующее предложение было внесено на встрече Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента России

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внес предложение разработать процедуру общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на базе закона о выборах президента. Эта идея прозвучала на встрече Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в основной закон страны.

Клишас также предложил, чтобы общероссийское голосование по поправкам в Конституцию провел ЦИК. Владимир Путин с этим согласился

Глава государства, в свою очередь, подчеркнул, что несмотря на относительно простую процедуру принятия поправок, важно, чтобы люди напрямую приняли участие в этом решении.

Член Совфеда также обратился с просьбой к главе государства - в случае поддержания поправок на общенародном голосовании подписать специальный указ, обеспечивающий внесение изменений в основной закон страны.

«Если эти поправки будут поддержаны гражданами, большинством голосов, то только после этого, Владимир Владимирович, - опять же это к вам просьба и предложение -  вам предстоит подписать специальный указ, которым вы включите уже  одобренные гражданами поправки в текст Конституции», - сказал Клишас.

Глава государства, в свою очередь, подчеркнул, что несмотря на относительно простую процедуру принятия поправок, важно, чтобы люди напрямую приняли участие в этом решении.

Комментируя работу над поправками к Конституции, Путин заявил, что «важно не выхолостить то, что есть, ничего не потерять и ответить на вызовы сегодняшнего времени». 

Ранее президент внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, который был впоследствии поддержан в первом чтении. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.

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