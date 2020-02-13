Клишас предложил Путину разработать процедуру голосования по поправкам в Конституцию на базе закона о выборах

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внес предложение разработать процедуру общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на базе закона о выборах президента. Эта идея прозвучала на встрече Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в основной закон страны.

Клишас также предложил, чтобы общероссийское голосование по поправкам в Конституцию провел ЦИК. Владимир Путин с этим согласился.

Глава государства, в свою очередь, подчеркнул, что несмотря на относительно простую процедуру принятия поправок, важно, чтобы люди напрямую приняли участие в этом решении.

Член Совфеда также обратился с просьбой к главе государства - в случае поддержания поправок на общенародном голосовании подписать специальный указ, обеспечивающий внесение изменений в основной закон страны.

«Если эти поправки будут поддержаны гражданами, большинством голосов, то только после этого, Владимир Владимирович, - опять же это к вам просьба и предложение - вам предстоит подписать специальный указ, которым вы включите уже одобренные гражданами поправки в текст Конституции», - сказал Клишас.

Глава государства, в свою очередь, подчеркнул, что несмотря на относительно простую процедуру принятия поправок, важно, чтобы люди напрямую приняли участие в этом решении.

Комментируя работу над поправками к Конституции, Путин заявил, что «важно не выхолостить то, что есть, ничего не потерять и ответить на вызовы сегодняшнего времени».

Ранее президент внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, который был впоследствии поддержан в первом чтении. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.