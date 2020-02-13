Парламент и кабмин проанализируют предложения, которые не войдут в поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин сообщил, что парламент и кабинет министров РФ займутся анализом предложений, поступающих от граждан и организаций, которые не войдут в поправки в Конституцию.

Глава государства отметил, что предложений постоянно поступает большое количество, и на данный момент их уже более пятисот.

«Совершенно очевидно, все в Конституцию мы не сможем включить, да и есть ли в этом необходимость, надо подумать, конечно. Но, безусловно, мы ничего не должны потерять из того, что нарабатывается рабочей группой», - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что в случае целесообразности предложения, но невозможности включить его основной закон, будет уместно сформировать кейсы для дальнейшей работы с ними в Госдуме, Совфеде, регионах и муниципалитетах.

«Это обязательно нужно проанализировать, это ни в коем случае не должно уйти куда-то под сукно», - заключил Путин.

Ранее президент оценил процесс работы над поправками в Конституцию. Комментируя данный вопрос, он заявил, что «важно не выхолостить то, что есть, ничего не потерять и ответить на вызовы сегодняшнего времени».