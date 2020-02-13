Петрозаводская школьница рассказала подробности конфликта с директором из-за короткой юбки

В Петрозаводске директор школы пристыдила одну из учениц за слишком короткую, по ее мнению, юбку. При этом женщина не слишком старалась выбирать выражения. О подробностях инцидента «Звезде» рассказала сама ученица. Она начала снимать видео, как только оказалась в кабинете.

«Все это произошло, она некорректно со мной разговаривала. Юбка была не короткая, она была 13 сантиметров от колена. Такие люди не должны работать в таких заведениях, как минимум на такой должности», - заявила девушка.

Школьница отметила, что если бы на ее месте оказался другой ребенок, неуверенный в своей внешности, после подобного разговора он вполне мог бы что-то с собой сделать.

В опубликованном в Сети видео инцидента слышно, как директор позволяет себе нелицеприятные слова в адрес восьмиклассницы. По словам матери школьницы, инцидент произошел в 2018 году, но она не придавала ему огласки. К настоящему моменту школьница уже перешла в другое учебное заведение.