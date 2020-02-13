«Важно не выхолостить то, что есть»: Путин оценил работу над поправками к Конституции

Президент России Владимир Путин, комментируя работу над поправками к Конституции, заявил, что «важно не выхолостить то, что есть, ничего не потерять и ответить на вызовы сегодняшнего времени».

Глава государства отметил, что в настоящее время поступило уже более 500 проектов поправок.

«Это серьезный вызов!» - подчеркнул Путин на встрече с конституционной комиссией.

Также президент напомнил, что при внесении поправок необходимо проверять «каждую букву и запятую».

Кроме того, Путин пояснил, что некоторые вещи в прежние годы было невозможно закрепить ни в Конституции, ни в федеральных законах.

«Скажем, не было такого распространения интернета, еще много всего не было. Не было и такого состояния, в котором сейчас находится наша страна. Нам было сложно формулировать некоторые вещи, особенно связанные с суверенитетом страны или местом нашей страны в мире», - завил президент.

Владимир Путин особо отметил, что ценные предложения по изменениям в Конституцию не должны «уйти под сукно». Все то, что не войдет туда, необходимо использовать в различных нормативных актах.

«Если что-то не помещается в основной закон или нецелесообразно это делать в основном законе, то это нужно будет учесть и сформировать несколько кейсов», - заявил глава государства.

По мнению Путина, для этого нужно создать несколько групп: одну направить в Госдуму и Совет Федерации, другую - в регионы и муниципалитеты.