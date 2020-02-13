Правительство РФ выделит 22 миллиона рублей на закупку незарегистрированных лекарств

Правительство РФ выделило 22 миллиона рублей на закупку иностранных психотропных лекарств, не зарегистрированных в России, для детей с поражениями ЦНС. Распоряжение об этом опубликовано в четверг на сайте кабинета министров.

«В целях оказания детям медицинской помощи по жизненным показаниям выделить Минпромторгу России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 22 000,0 тыс. рублей на предоставление в 2020 году субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод» на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированных в РФ психотропных лекарственных препаратов в установленном порядке в объеме 11674 упаковки», - говорится в документе.

На выделенные деньги планируется приобрести «Диазепам» (ректальный раствор), «Мидазолам» (раствор оромукозальный), «Клобазам» (таблетки, капсулы) и «Фенобарбитал» (эликсир). Все эти препараты необходимы детям с тяжелыми заболеваниями нервной системы. До сих пор их покупка в России была проблемой. Родителям приходилось обращаться за помощью в благотворительные фонды и общественные организации. Их представители заявляли, что не менее 2 тысяч детей по всей стране нуждаются в подобных лекарствах, но не имеют возможности получить их. Однако в правительстве полагают что эта цифра приблизительная и может вырасти - сейчас число нуждающихся оценивают профильные национальные медицинские исследовательские центры.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает порядок определения взаимозаменяемости лекарств и разрешает ввоз в РФ незарегистрированных медикаментов, содержащих наркотические или психотропные вещества. Затем премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить соответствующие документы о порядке ввоза в страну таких препаратов.