Названа дата полета нового космического корабля «Орел» к МКС

Новый российский космический корабль «Орел» (бывшая «Федерация») впервые отправится в пилотируемый полет к Международной космической станции в сентябре 2025 года. Об этом сообщается в материалах разработчика корабля - Ракетно-космической корпорации «Энергия».

Первый полет в беспилотном режиме намечен на сентябрь 2024 года. В сентябре 2023 года «Орел» отправится на орбиту без экипажа и посещения МКС, уточнятся документах.

В «Роскосмосе» и самой «Энергии» от комментариев по поводу имеющейся информации воздержались, сообщает РИА Новости.

Разработка нового корабля для полетов к Луне ведется на протяжении десяти лет. Сроки его запуска с 2015 года несколько раз сдвигались.

Предполагается, что «Орел» будет разработан в двух экземплярах. Первый станет полноразмерным макетом для испытаний при первых пусках на ракетах-носителях «Ангара-А5» и «Енисей», второй - полноценным кораблем, рассчитанном на десять полетов.