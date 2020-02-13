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На предприятии в Амстердаме взорвалась почтовая посылка

Егор Левин
15:00 13.02.2020
Одному пострадавшему человеку была незамедлительно оказана первая помощь.
На предприятии в Амстердаме взорвалась почтовая посылка
© Фото: Paulo Amorim, Vwpics, Globallookpress

На предприятии в Амстердаме взорвалась почтовая посылка. В результате инцидента пострадал один человек.

Происшествие случилось днем 13 февраля. Пострадавшему была незамедлительно оказана неотложная помощь сотрудниками прибывшей по вызову бригады скорой помощи. Мужчина отравился возникшим после взрыва дымом.

Как сообщает портал NU.nl со ссылкой на местную полицию, взрыв оказался уже четвертым за трое суток. Аналогичные случаи произошли в почтовых отделениях Амстердама и Керкаде. Посылку в городе Леусден удалось обезвредить. Пострадавших при данных инцидентах нет.

Многие из получивших посылки предприятий получили вместе с ними письма с угрозами. Неизвестный отправитель требует выплат в биткоинах.

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