В Орловской области с 12 мая открываются парки и рынки

В Орловской области с 12 мая разрешают работу ярмарок и рынков, можно будет гулять и заниматься спортом в парках и скверах. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клыков в прямом эфире в своем Instagram.

«Мы открываем, если можно так сказать, парки и скверы, детские площадки, для того, чтобы была возможность погулять или позаниматься спортом», - рассказал Клыков.

Он дополнил, что на рынках и ярмарках разрешено работать организациям, которые занимаются торговлей продуктами питания, семенами, саженцами и другими товарами для сада и огорода. Снятие ограничений не будет касаться городов Мценск и Болхов, в которых фиксируется большое число инфицированных коронавирусом.

По словам губернатора, из 1023 выявленных случаев заражения COVID-19, в Мценске и его районе зарегистрировано 162 инфицированных человека, в Болхове и районе – 57 зараженных.

В Самарской области, наоборот, принято решение продлить режим ограничений по коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«На данный момент на территории Самарской области по рекомендации Главного санитарного врача по Самарской области штабом принято решение продлить ограничительные меры до 18 мая», - говорится в сообщении.

Это решение было принято после анализа эпидемиологической обстановки в регионе. По последним данным, в Самарской области зарегистрированы 951 случай инфицирования коронавирусом, за последние сутки выявлены 74 заразившихся человека, из которых 20 – в Самаре, 18 – в Тольятти, 8 – в Сызране и в других городах.