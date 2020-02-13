Twitter оштрафовали за отказ переносить в РФ серверы с данными россиян

Мировой суд в Москве оштрафовал Twitter на 4 миллиона рублей. Причиной стал отказ американской компании переносить в РФ серверы с персональными данными российских пользователей.

«Признать иностранное юридическое лицо Twitter виновным в совершении административного преступления и назначить штраф в размере 4 миллионов рублей», - огласила решение судья.

Административное дело на Twitter и Facebook в конце января 2020 года завел Роскомнадзор. В ведомстве утверждают, что, отказываясь переносить данные о российских пользователях, компании нарушают закон, который в конце прошлого года подписал президент России Владимир Путин.

Ранее за подобное административное преступление по требованию Роскомнадзора в 2016 году году была заблокирована социальная сеть LinkedIn.