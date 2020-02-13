Правительство одобрило законопроект о покупке кабмином пакета Сбербанка у ЦБ РФ

Правительство РФ одобрило законопроект о покупке кабинетом министров пакета Сбербанка у Центробанка. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства 13 февраля. В Минфине полагают, что при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа возникает конфликт интересов. Продажа акций позволит его разрешить и добиться равноудаленности Банка России от участников финансового рынка. Пакет приобретается за счет средств Фонда национального благосостояния. Они должны быть сформированы в необходимом объеме за 12 месяцев, если цены на нефть останутся на уровне прогнозируемых.

Кроме того, глава Минфина рассказал, на какие средства планируют реализовать поручения президента Владимира Путина Федеральному собранию. В январе глава государства предложил расширить пособия для семей с детьми и программу материнского капитала, а также компенсировать часть расходов регионов на инвестиционную льготу для бизнеса. По словам Силуанова, в частности, на эти инициативы направят деньги от продажи пакета Центробанка в Сбербанке.

«Эта инвестиция позволяет нам за счет прибыли дополнительно получить средства в федеральный бюджет и использовать их на те задачи, которые поставлены были в послании президента», — заявил Силуанов

Также в числе источников министр назвал дополнительные нефтегазовые доходы и экономию на трансферах Пенсионному фонду в связи с увеличением базы формирования его доходов.