СК РФ подтвердил задержание бросившего детей в Шереметьево отца

Виктору Гаврилову, оставившему своих двоих детей в Шереметьево, вменяются три уголовные статьи. Мужчина был задержан в Хабаровске. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По данным ведомства, Гаврилову предъявлены обвинения по статьям «Оставление в опасности», «Истязание», «Кража».

Ранее в разговоре со «Звездой» сам Гаврилов сообщил, что он задержан, однако не стал уточнять причину. Его адвокат отметил, что в частности, мужчину обвиняют в том, что якобы он украл у неназванной женщины денежные средства.

Напомним, инцидент в Шереметьево произошел 26 января. Прилетевший вместе с детьми из Хабаровска мужчина бросил их в аэропорту. В рюкзаке одного из мальчиков он оставил записку, в которой сообщал, что у него нет средств на содержание семьи. Позже выяснилось, что мать детей была не в курсе происходящего - с мужем она развелась, а с сыновьями не поддерживала связь.

Позже мужчина самостоятельно явился в СК РФ, увидев, какой резонанс вызвало это происшествие, а детей впоследствии передали бабушке по материнской линии.