Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Японии

Мощное землетрясение магнитудой 7,0 произошло на северо-востоке Японии. Наибольший ущерб причинен острову Хоккайдо и северной части Хонсю, сообщает центральное метеорологическое агентство страны на своей официальной странице в Twitter. Впрочем информации о возможных разрушениях пока не поступало.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков залегал на глубине 160 километров к югу от российского острова Итуруп. Сейчас эксперты оценивают вероятность возникновения цунами. Сообщается, что отголоски землетрясения ощущались даже на токийских улицах.