Врачи назвали главные продукты для восстановления кишечника

Немецкие врачи составили список продуктов, которые восстанавливают слизистую оболочку кишечника и положительно влияют на его работу. Около 70% клеток, производящих антитела, находятся в слизистой кишечника. Поэтому от состояния кишечной флоры зависит работа всей иммунной системы организма.

Здоровье кишечника можно поддерживать с помощью правильных привычек питания и сбалансированного меню, в которое необходимо включить пять продуктов: кокос, перечную мяту, лосось, малину и лимон.

Все продукты, в составе которых имеется кокос, полезны для кишечника. Кокосовое масло, молоко, йогурт обладают противогрибковыми и противовирусными свойствами, приводит исследовательские данные издание Focus.de.

Справиться с синдромом раздраженного кишечника поможет перечная мята. Ее можно добавлять в чаи, салаты или делать настои. Она помогает расслабить кишечник, уменьшить боль и вздутие, избавиться от запоров.

Врачи советуют обязательно есть малину, когда наступает сезон сбора этих ягод. В ней содержится много клетчатки, которая необходима для нормальной работы кишечника. Так, из одной порции ягод можно получить около 8 граммов клетчатки, что составляет четверть суточной нормы человека. Если лакомиться малиной, то может предотвратить появление запоров и развитие дивертикулеза.

Поддерживать бактериальный баланс можно с помощью лимона, который содержит витамин С. Этот витамин участвует в образовании коллагена, необходимого для защиты кишечника.