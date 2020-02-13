Ученые определили срок жизни коронавируса на поверхности предметов

Коронавирус COVID-19 может оставаться активным в окружающей среде до 9 дней. К такому выводу пришли немецкие медики - результаты их исследования опубликованы в четверг в журнале Journal of Hospital Infection.

Ученые собрали и обобщили всю известную информацию о стойкости различных коронавирусов и наиболее эффективных методов борьбы ними. Они пришли к выводу , что коронавирусы человека при комнатной температуре могут сохраняться на таких поверхностях, как металл, стекло или пластик больше недели. А низкая температура и высокая влажность воздуха еще больше увеличивают срок их жизни. Чтобы сдержать распространение коронавируса, авторы предлагают тщательно дезинфицировать поверхности растворами этанола, перекиси водорода или гипохлорита натрия. Но важнее всего - часто мыть руки и обрабатывать антимикробными средствами предметы, с которым могли контактировать инфицированные.

В четверг стало известно, что число зараженных коронавирусом в Китае за сутки выросло на 15 тысяч. В мире заражены 48206 человек. 3441 выписан из больниц. На лечении находятся 33 693 человека, 5647 — в критическом состоянии.