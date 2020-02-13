В правительство внесли законопроект о «гаражной амнистии»

В правительство внесли на рассмотрение законопроект о «гаражной амнистии», целью которого является регулирование порядка приобретения гражданами прав на земельные участки и расположенные на них гаражи. Об этом говорится в сообщении Росреестра.

«Из-за отсутствия правоустанавливающих документов владельцы не могут оформить объекты, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения "гараж" не учитываются. "Гаражная амнистия" сможет облегчить жизнь более чем 4,5 миллиона автовладельцев», - информирует ведомство.

Данный проект закона определит список бумаг, которые подтверждают право гражданина на владение гаражом. Речь, в честности, идет о длительности использования, выплате пая в гаражном кооперативе, полученном решении о распределении гаражного помещения и так далее.

Новые правила могут вступить в силу уже в следующем году.