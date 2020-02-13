«На фронте с первого дня»: ведущая «Звезды» рассказала, как ее дед стал полковником в 28 лет

Журналисты «Звезды» приняли участие в масштабном проекте «Дорога памяти». У каждого из них есть личная история о своем родственнике, защищавшем страну на полях боев или трудившемся в тылу в годы Великой Отечественной войны. Среди них дед ведущей программы «Новости дня» Ирины Лосик, Герой Советского Союза Олег Лосик.

«Мой дедушка, Лосик Олег Александрович, родился 4 декабря 1915 года. Он прошел всю войну. На фронте с первого дня. Участник Сталинградской битвы, участник штурма Кенигсберга, освобождал Смоленщину, воевал в Прибалтике, на Украине, он освободитель Белоруссии. Его 4-я гвардейская танковая бригада 2-го Тацинского корпуса 3-го Белорусского фронта 3 июля 1944 года первой ворвалась в белорусскую столицу. За освобождение Минска он получил звание Героя Советского Союза. Он закончил войну в звании полковника. Ему было всего 28 лет», - рассказала ведущая «Звезды».

Сохранить память о своем герое может любой желающий. Для этого нужно зайти на сайт Министерства обороны в раздел «Дорога памяти», загрузить фотографии и анкеты со сведениями о своих родственниках, воевавших на фронте или трудившихся в тылу. Данные можно передать и через ближайший военный комиссариат. А в крупных городах для этой цели организуют специальные пункты сбора информации.