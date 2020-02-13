В Кремле заявили о возведении русофобии в ранг госполитики на Украине

На Украине несколько лет возводили русофобию в ранг государственной политики. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что при отказе от такой политики понадобится время для «восстановления родственных отношений».

«Русофобия возведена, ну, по крайней мере, была возведена на протяжении последних нескольких лет буквально в ранг государственной политики, внутренней государственной политики на Украине», - сказал Песков в ходе брифинга.

Пресс-секретарь отметил, что такая линия не могла не дать результаты в плане провоцирования негативных настроений в отношении России.

«Это можно с сожалением констатировать», - добавил представитель Кремля.

Дмитрий Песков при этом подчеркнул, что пик русофобской политики приходился на время руководства Украиной Петра Порошенко.