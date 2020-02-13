Кремль: говорить о вмешательстве США в ситуацию в Идлибе преждевременно

Говорить о вмешательстве Соединенных Штатов Америки в ситуацию в Идлибе пока рано. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что в России ситуацию в сирийской провинции видят не как конфликт, а как борьбу правительственных сил с террористами.

«Здесь речь идет не о конфликте, а о выполнении сочинских договоренностей и о тех обязательствах, которые стороны на себя взяли в соответствии с этим документом», - сказал Песков.

Боевые действия в Идлибе между сирийскими войсками и боевиками активизировались, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня.